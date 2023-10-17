Легковой автомобиль и внедорожник загорелись в результате ДТП на юго-западе Москвы. Об этом во вторник, 17 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Авария произошла по адресу: Соловьиный проезд, дом 2. Обстоятельства произошедшего выясняются. Движение на участке временно перекрыто, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Очевидцы сняли на видео последствия столкновения.

По информации источника «ВМ» в экстренных службах, в результате аварии погиб один человек. Официального подтверждения этих сведений в данный момент нет.