Лось забодал автомобиль на лесной дороге

Сообщается, что мужчины на автомобиле некоторое время преследовали лося на лесной дороге и слепили фарами. В результате животное остановилось и атаковало автомобиль, несколько раз ударив его рогами. Один раз лось боднул машину в ответ на поданный водителем звуковой сигнал.