Железнодорожный кран протаранил автобус на переезде

В Альметьевске мотовоз врезался в автобус на железнодорожном переезде. В ДТП пострадала пассажирка автобуса, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

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«Вблизи пересечения улиц Нефтебаза и Грузинская на регулируемом переезде, расположенном на пути необщего пользования ООО «Промтранс-А», произошло столкновение мотовоза с пассажирским автобусом марки «Газель», — отмечается в сообщении ведомства.

По предварительным данным, в аварии пострадала пассажирка автобуса, уточняет «Татарстан 24». Всего в нем находилось три человека.

По данным прокуратуры, в момент ДТП водитель автобуса отвлекся от управления на прием оплаты от пассажира и проехал на запрещающий сигнал светофора.