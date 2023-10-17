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Сотрудница управляющей компании переехала девушку, недовольную работой фирмы

Сотрудница управляющей компании из подмосковного Щелкова переехала местную жительницу, недовольную работой подрядной организации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сотрудница УК переехала девушку, недовольную работой коммунальщиков
© Газета.Ru

По данным канала, перед зданием УК «Паритет» сегодня собралась толпа — жаловалась на отсутствие отопления и ужасное состояние подвалов. Приехало даже щелковское телевидение. Разговаривать сотрудница коммунальной организации не захотела, села в Audi A3 и, сдавая назад, наехала на одну из местных жительниц. После этого она еще раз ее переехала и остановилась.

О том, какие травмы получила пострадавшая, не сообщается.

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