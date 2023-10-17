Сотрудница УК переехала девушку, недовольную работой коммунальщиков

По данным канала, перед зданием УК «Паритет» сегодня собралась толпа — жаловалась на отсутствие отопления и ужасное состояние подвалов. Приехало даже щелковское телевидение. Разговаривать сотрудница коммунальной организации не захотела, села в Audi A3 и, сдавая назад, наехала на одну из местных жительниц. После этого она еще раз ее переехала и остановилась.