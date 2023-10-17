Очевидцы рассказали детали скандала с наездом на девушку в Щелкове

Очевидцы рассказали RT детали скандала, который произошёл около управляющей компании и закончился наездом на пешехода.

Как рассказали RT, история началась с жалоб жильцов на отсутствие отопления в доме: часть труб отсутствовала, подвал был затоплен, а капремонта не было ещё с 1969 года.

Жители пришли разбираться в УК, но её работники просто закрылись в кабинете, сообщили свидетели.

По словам собеседников, в какой-то момент одна из сотрудниц компании вышла к жителям, а в это время другая женщина с чёрного входа выбежала с документами и направилась к машине. При этом ранее в «Паритете» заявили, что виновница ДТП якобы у них не работает.

Жители аварийного дома пытались остановить женщину и окружили машину, но она начала движение и сбила находящуюся рядом девушку.

Днём 17 октября автомобиль дважды наехал на женщину в подмосковном Щёлкове, пострадавшую увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. В региональной прокуратуре RT уточнили, что у пострадавшей диагностированы множественные переломы обеих голеней.