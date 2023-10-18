Под Новгородом в ДТП попал школьный автобус с 11 детьми

В городе Пестово Новгородской области автомобиль Lada Priora столкнулся со школьным автобусом "ГАЗель Next", в котором находились 11 детей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Как выяснилось, водитель Lada не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автобусом, который двигался по главной дороге, везя детей в образовательное учреждение.

В момент столкновения в салоне автобуса находились 13 человек - водитель, сопровождающий и 11 детей в возрасте от 9 до 10 лет.