Под Новгородом в ДТП попал школьный автобус с 11 детьми
В городе Пестово Новгородской области автомобиль Lada Priora столкнулся со школьным автобусом "ГАЗель Next", в котором находились 11 детей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
Как выяснилось, водитель Lada не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автобусом, который двигался по главной дороге, везя детей в образовательное учреждение.
В момент столкновения в салоне автобуса находились 13 человек - водитель, сопровождающий и 11 детей в возрасте от 9 до 10 лет.
За рулем Lada находилась женщина 1967 года рождения, которая доставлена в Пестовскую центральную районную больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Водитель и сопровождающий школьного автобуса не пострадали. Два ребенка - восьмилетняя девочка и девятилетний мальчик - также были доставлены в медицинское учреждение и после осмотра отпущены домой. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.