В Подмосковье водитель машины врезался в грузовик на ЦКАД

Водитель иномарки врезался в стоящую на обочине грузовую машину на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Домодедове, он жив и госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.