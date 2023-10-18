Два пешехода госпитализированы после наезда автомобиля под Москвой

«Сегодня примерно в 18:00 у одного из домов, расположенных на ул. Юбилейная, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем марки Lada, совершила столкновение с легковым автомобилем, остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом, а после с переходящими дорогу пешеходами. В результате ДТП пострадали женщина 1997 и ее брат 2010 годов рождения», – говорится в сообщении.