Под Воронежем автомобиль врезался в автобус с пассажирами

В Воронежской области произошла авария с участием автобуса и машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

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Инцидент произошел в городе Семилуки, на улице Ленина. Водитель автомобиля выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате мужчина врезался в автобус, который следовал по маршруту «Семилуки-Воронеж».

«В момент происшествия в автобусе находилось семь пассажиров», — сообщается в публикации.