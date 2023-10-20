В Москве иномарка сбила трехлетнюю девочку на пешеходном переходе

Иномарка наехала на трехлетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе в районе Перово на востоке Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

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Инцидент произошел на 1-й Владимирской улице вечером 20 октября. По информации ведомства, 37-летний мужчина за рулем автомобиля Mazda наехал на трехлетнюю девочку, которая переходила проезжую часть вместе с матерью.

Ребенка доставили в медучреждение. Прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего.