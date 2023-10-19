Сенатор от Татарстана Емельянов попал в серьезное ДТП

Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в серьезное ДТП — его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Сейчас он находится в реанимации, пишет SHOT.

«Удар был такой силы, что Емельянова выбросило из салона», — уточняет Telegram-канал.

Как сообщается, в среду 66-летний член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике ехал по трассе Чистополь – Нижнекамск на своей машине Land Cruiser в сторону Нижнекамска. Во время езды он столкнулся с машиной Volkswagen, когда та поворачивала налево.

По предварительной информации, сенатор начал обгонять машину в зоне действия знака «Обгон запрещен».

В результате столкновения Land Cruiser, которым управлял Емельянов, опрокинулся в кювет, а сам депутат вылетел из салона. На место ЧП экстренно прибыли медики. Емельянова госпитализировали с с множественными травмами, У него диагностировали переломы ребер, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Как сообщается, водительский стаж депутата — 17 лет. В настоящее время полиция проводит проверку по данному делу.

Telegram-каналу удалось связаться с супругой сенатора от Татарстана. Она заявила, что врачи сейчас борются за жизнь ее мужа. Отмечается, что он в очень тяжелом состоянии после страшного ДТП.