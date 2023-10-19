Дрифтер не справился с управлением и въехал в памятник

В Новочеркасске дрифтер за рулем Ford врезался в памятник генералу Якову Бакланову, участнику Кавказской войны. Об этом сообщает паблик «Новочеркасск сегодня» в соцсети «ВКонтакте».

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На кадрах видно, что водитель автомобиля в скольжении въехал на площадь, где установлен памятник, и левыми колесами наехал на постамент. При этом автомобиль сильно накренился. Затем на месте ДТП собралась толпа молодых людей. От столкновения с монументом автомобиль получил механические повреждения, с места происшествия его увезли на эвакуаторе.

Повреждения получил и установленный в 1911 году монумент. Автомобиль разбросал ограждающие его гранитные столбы с массивными цепями. Виновнику ДТП предстоит возместить ущерб.