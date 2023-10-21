Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

В Турции 10 российских туристов пострадали в результате ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, туристы после приземления самолета в аэропорту Антальи сели в автобус, который должен был развести их по отелям Аланьи. Однако на трассе автобус врезался в машину, которая ехала впереди.

Отмечается, что пострадали 10 человек, среди которых есть дети. У одной женщины сломана рука, сейчас ее готовят к операции. Судя по видео, обе машины ехали в левом ряду. У автобуса сильно разбита передняя часть со стороны водителя. По дороге разбросаны обломки бамперов и осколки стекол.