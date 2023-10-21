Массовое ДТП с участием семи машин произошло в Люберцах
Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло в подмосковных Люберцах в ночь на 21 октября. Между собой столкнулись не только легковые машины, но и большегрузы.
— Разговаривал с водителем КамАЗа, говорит, что ему колесо снесли, и его поволокло влево. Без колеса, соответственно. Вот он и остановился в тот грузовик, — рассказал свидетель ДТП Сергей.
Мужчина добавил, что грузовик лишился колеса из-за легковой машины Lada Vesta, которая вылетела на встречную полосу. По данным «Известий», один из водителей получил травмы в результате аварии. Его забрали приехавшие на место ДТП медики.
Накануне на юге Москвы произошло ДТП с участием премиального автомобиля. Mercedes-Benz E-класса врезался в столб, из-за чего вся передняя часть машины смялась.
Другое ДТП произошло 18 октября на улице Юбилейной примерно в 18:00. По предварительной информации, водитель 1963 года рождения допустил столкновение с автомобилем, остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом, влетев после этого в переходящих дорогу пешеходов. В отношении водителя позднее было возбуждено уголовное дело.