В Петербурге ищут водителя Tesla, сбежавшего с места ДТП

Полиция Санкт-Петербурга пытается найти водителя электромобиля Tesla белого цвета, который накануне вечером снес забор и вылетел на тротуар на Васильевском острове. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе местного управления МВД.

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«Ищем, да. Наказание будет, когда суд его вынесет, тогда будет наказание. Гипотетическими рассуждениями полиция не занимается», — заявил сотрудник пресс-службы.

О ДТП с участием белого автомобиля Tesla 19 октября сообщило издание «Фонтанка». Как сообщили журналистам очевидцы, прохожие «чудом не пострадали».

На видео с места ДТП видно поврежденное ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части, обломки и упавший электросамокат.