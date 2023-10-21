В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Mercedes-Benz S-Klasse в ходе дорожного конфликта проколол шины автомобиля Honda Civic, за рулем которой была женщина. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Инцидент произошел на пересечении Крестовского проспекта и улицы Рюхина. Женщина рассказала, что хотела объехать пробку по встречной полосе, но дорогу перекрыл Mercedes-Benz. Водитель вышел из своей машины с ножом и проткнул шины Honda. После этого мужчина предложил женщине проехать.

Позже мужчину задержали сотрудники полиции. Составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении и уголовного дела по статье "хулиганство".