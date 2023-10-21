В центре Москвы произошло массовое ДТП

Массовое ДТП зафиксировано в центре Москвы. Там столкнулись сразу 6 автомобилей, сообщает госавтоинспеция столицы.

Авария произошла на Марксистской улице, в районе дома №24. По данным полиции, пострадали три человека. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

На опубликованном ролике видно, что ДТП было серьезным: у одной из иномарок полностью разбит капот. Рядом находятся карета скорой помощи, спасатели и полицейские.

СМИ сообщают, что столкнулись Porsche, Volvo, Kia, Toyota и две Skoda. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.