В центре Москвы произошло массовое ДТП
Массовое ДТП зафиксировано в центре Москвы. Там столкнулись сразу 6 автомобилей, сообщает госавтоинспеция столицы.
Авария произошла на Марксистской улице, в районе дома №24. По данным полиции, пострадали три человека. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.
На опубликованном ролике видно, что ДТП было серьезным: у одной из иномарок полностью разбит капот. Рядом находятся карета скорой помощи, спасатели и полицейские.
СМИ сообщают, что столкнулись Porsche, Volvo, Kia, Toyota и две Skoda. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
В столичном департаменте транспорта отметили, что из-за аварии движение в центре затруднено. Организован реверсивный трафик по 1 полосе. Занято 3 полосы в сторону центра и 2 полосы из 3 в сторону ТТК.
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