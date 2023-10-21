Два бензовоза столкнулись на трассе «Мирный – Ленск»

В Якутии во время ДТП перевернулся бензовоз. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Инцидент произошел на четвертом километре автодороги "Мирный – Ленск". Два автомобиля с цистернами столкнулись на дороге, в результате один из них перевернулся.

"Наблюдается розлив дизтоплива, объем розлива устанавливается", — сообщается в публикации.

После вызова, на место оперативно прибыли сотрудники МЧС, а также ГИБДД, представители администрации города и района.

Чтобы на месте не произошел пожар, специалисты обработали опрокинувшийся бензовоз пеной. Помимо этого, после откачки топлива место утечки также обработают специальным средством.