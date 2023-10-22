Автомобиль ГИБДД попал в аварию в погоне за угонщиком

На Сахалине сотрудники ГИБДД попали в дорожную аварию в ходе погони за угнанным автомобилем. Об этом сообщили в областном главке МВД в Telegram-канале.

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Полицейские получили ориентировку на автомобиль Toyota Camry, который ранее утром был угнан в городе Корсаков. Экипаж ДПС заметил эту машину на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске, водитель иномарки проигнорировал сигнал об остановке. Началась погоня, нарушитель игнорировал предупреждения о применении инспектором табельного оружия и выезжал на «встречку».