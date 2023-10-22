Пьяный водитель с открытым капотом поехал вслепую и попал в ДТП

В Волгограде водитель отечественной легковушки поехал вслепую с открытым капотом и попал в ДТП. Об этом сообщили в областном главке МВД, опубликовав запись происшествия.

Во время движения по проспекту Ленина капот «ВАЗ-2114» открылся и лег на лобовое стекло, перекрыв обзор. Водитель не стал останавливаться и, доехав до перекрестка улицы 39-й Гвардейской дивизии и проспекта Ленина, наехал на разделительную полосу и сбил дорожный знак. Пострадавших в ДТП нет.