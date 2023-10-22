Автомобиль повис на сваях строящегося дома

В Казани легковой автомобиль вылетел на сваи строящегося дома и повис на них. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции, передает «Татар-информ». Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в соцсетях.

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Авария произошла на улице Амирхана, где ведется строительство здания. Легковой Honda Accord слетел в котлован стройплощадки и оказался на сваях строящегося объекта. Со слов очевидцев, водитель машины получил незначительные повреждения.