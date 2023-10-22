Самосвал врезался в автокран на 24-м километре МКАД

Самосвал врезался в стоящий на дороге автокран на 24-м километре МКАД. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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— Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Инцидент попал на видео камеры наблюдения. На кардах видно, что самосвал столкнулся с автокраном, не затормозив.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».