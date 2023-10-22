Полковник полиции разбился на трассе Пермь — Екатеринбург

Полковник полиции, бывший командир полка ГИБДД по Свердловской области Борис Литвин погиб в аварии на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции. Издание E1.ru со ссылкой на очевидца пишет, что машина съехала с обочины в лес. По предварительной информации, у Литвина остановилось сердце.

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Свердловская Госавтоинспекция выражает соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью в результате ДТП ветерана полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Литвина Бориса Германовича, — сообщили в ведомстве.

По словам очевидца, машина Литвина стояла далеко от обочины. На место трагедии прибыли экстренные службы.

Стоял, врезавшись в дерево, достаточно далеко от обочины. Приехали скорая и одна машина ДПС. Никого вокруг не было, — рассказал очевидец.

В областном главке ГИБДД отметили, что Литвин родился в 1955 году, прослужил в морфлоте три года и окончил автодорожный техникум. В 1981-м устроился на работу в Госавтоинспецию, где прослужил 31 год. В 2012 году ушел на пенсию.