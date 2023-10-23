Пьяный водитель протаранил забор монастыря, сбежал, но затем пришел с покаянием

В Амурской области пьяный автомобилист врезался в забор монастыря и сбежал с места ДТП, но спустя несколько часов пришел с покаянием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Авария произошел в ночь на 23 октября, в момент ДТП в храме никого не было. Утром сотрудница храма и отец Афоний и увидели брошенный автомобиль и пробитый забор.