Три человека погибли в ДТП с тремя фурами в Башкирии

В Кушнаренковском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Подробности аварии рассказали в ГИБДД Башкирии.Сегодня на 1252 км дороги М-7 «Волга», близ деревни Саитово столкнулись три грузовые фуры и легковушка. В результате аварии водитель легковушки и два его пассажира скончались.