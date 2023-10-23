Три человека погибли в ДТП с тремя фурами в Башкирии
В Кушнаренковском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Подробности аварии рассказали в ГИБДД Башкирии.Сегодня на 1252 км дороги М-7 «Волга», близ деревни Саитово столкнулись три грузовые фуры и легковушка. В результате аварии водитель легковушки и два его пассажира скончались.
На место ДТП выехало руководство ГИБДД МВД по РБ, сотрудник специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД по РБ и эксперт-автотехник экспертно-криминалистического центра МВД РБ. Обстоятельства авраии уточняются.