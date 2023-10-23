Водитель устроил массовое ДТП с шестью авто и скрылся

Во Владивостоке водитель устроил массовую аварию с шестью другими автомобилями и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю в своем Telegram-канале.

© МВД РФ по Приморскому краю

Авария произошла во дворе дома №10 по улице Корнилова. По данным полиции, водитель Nissan Cefirо столкнулся с Suzuki Swift, Toyota Aqua и Toyota Vitz, а также тремя Honda Fit. Машины получили повреждения кузова и оптики, люди не пострадали.