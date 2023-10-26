В Ростове произошло массовое ДТП

— В 19:25 минут, водитель ВАЗ 2101, двигаясь в сторону улицы Большая Садовая, по предварительным данным, допустил наезд на стоящий автомобиль Газель. В 19:30 водитель Hyundai Accent совершил столкновение с другим автомобилем «Газель», в результате чего автомобиль «Газель» отбросило на стоящий после ДТП автомобиль ВАЗ 2101. Водитель автомобиля Toyota Corolla, также совершил наезд на стоящий после ДТП автомобиль ВАЗ 2101. В 19:40 38-летний водитель автобуса, по предварительным данным, не справившись с управлением, допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla (после ДТП). В 19:45 водитель 66-летний водитель другого автобуса, по предварительным данным, не справившись с управлением, совершил столкновение с автобусом, под управлением 38-летнего водителя, - говорится в сообщении.