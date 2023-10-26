Подросток устроил ДТП и оставил район без интернета

В Хабаровске 17-летний подросток, катая подругу по городу, врезался в столб и перевернулся. При этом автомобиль повредил кабель, обеспечивающий выходом в интернет жителей окрестных домов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

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Молодой человек, не имеющий водительских прав, приобрел автомобиль Toyota Mark 2 и решил показать его подруге. На Ульяновской улице водитель не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась и сбила железобетонный столб, а затем врезалась в забор частного дома. Водитель и пассажирка получили травмы и были госпитализированы.