Три человека пострадали при опрокидывании маршрутки в Волгоградской области

В результате опрокидывания маршрутного такси на трассе в Волгоградской области трем пассажирам потребовалась помощь врачей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло около 12.30 мск на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград».

«Водитель пассажирского микроавтобуса «Мерседес», ехавший по маршруту «Рудня-Волгоград», не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием», - говорится в сообщении.

В результате ДТП трое пассажиров микроавтобуса обратились за медпомощью. Ведется расследование инцидента.

Ранее такси столкнулось с маршруткой в Люберцах. В результате аварии пострадали водители, а также пассажиры.