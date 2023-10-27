В центре Москвы легковой автомобиль столкнулся с автобусом

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В районе станции метро «Таганская» произошло столкновение городского автобуса маршрута е70 и легкового автомобиля. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, после чего столкнулся с автобусом.

В результате ДТП пострадали три человека. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».