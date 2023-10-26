В результате массового ДТП с участием семи легковушек и КамАЗа в Лефортовском тоннеле в Москве пострадал один человек, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, у мужчины сломана челюсть. Опубликованы кадры с места событий.

Как пишет SHOT, мужчина отказался от госпитализации. По данным «МК», пострадавший сломал челюсть еще до аварии.

Как уточняет SHOT, в ДТП попали восемь машин: Hyundai, Audi, Opel, Scoda, LADA, две Toyota и КамАЗ. По предварительным данным, грузовик влетел в легковушки, которые стояли в пробке. В Telegram-канале ГИБДД Москвы писали, что в ДТП попали семь машин.

Две полосы из трех были временно перекрыты, сейчас движение в тоннеле полностью восстановлено. В столичной Госавтоинспекции заявили, что никто не пострадал.

По данным столичного МВД, в Лефортовском тоннеле столкнулись девять машин. ДТП произошло около 16:30 на внешней стороне тоннеля, уточнял Дептранс.