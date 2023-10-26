В Лефортовском тоннеле в Москве произошла массовая авария

В Москве произошла массовая авария. Пострадали три человека, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в четверг, 26 октября, в Лефортовском тоннеле. В общей сложности, пострадали 10 автомобилей.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте происшествия, от госпитализации они отказались.

В столичном Дептрансе пояснили, что авария произошла на внешней стороне тоннеля. В ведомстве уточнили, что движение в районе ДТП затруднено и идет по одной полосе.

По предварительным данным, в автомобили, стоящие в пробке, врезалась уборочная техника.