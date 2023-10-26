В ДТП в Дагестане погибли три человека

"На автодороге "Кавказ" в Каякентском районе житель Магарамкентского района, управляя автомобилем Toyota Corolla, из-за несоблюдения дистанции до движущегося впереди транспортного средства, столкнулся с автомобилем Kia под управлением жителя Красноярского края. В последующем Kia от удара столкнулся с автомобилем BA3-2107, который отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai. В результате ДТП от полученных тяжких телесных повреждений на месте скончались водитель Toyota Corolla, водитель BA3-2107 - 44-летний житель Каякентского района и его пассажир, 19-летний житель Махачкалы", - говорится в сообщении.