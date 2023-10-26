Три человека погибли в массовом ДТП в Дагестане

Три человека погибли при столкновении четырех автомобилей в Каякентском районе Дагестана, сообщает республиканское МВД. Массовая авария произошла 26 октября на 892-м километре автодороги «Кавказ». Среди погибших — 19-летний парень.

Как сообщается, 74-летний водитель Toyota Corolla не соблюдал дистанцию и столкнулся с автомобилем KIA. Та по инерции ударила BA3-2107, который отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai.

В результате ДТП от полученных тяжких телесных повреждений на месте скончались водитель «Toyota Corolla», водитель BA3-2107 — 44-летний житель Каякентского района и его пассажир —19-летний житель Махачкалы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что данная информация предварительная. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего, количество и личности участников ДТП уточняются.