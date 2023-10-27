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В Башкирии четыре человека получили травмы в ДТП с трактором

В Башкирии четыре человека попали в больницу после аварии с участием трактора. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

В Башкирии при столкновении автобуса и трактора пострадали 6 человек
© МЧС РФ по Республике Башкортостан

Инцидент произошел недалеко от города Баймак. На объездном шоссе столкнулись трактор и микроавтобус марки «Газель», в котором было десять пассажиров. В результате переднюю часть «Газели» смяло.

«В результате ДТП четыре человека госпитализированы с переломами и ушибами в больницу, еще двое осмотрены на месте, направлены на амбулаторное лечение», — сообщается в публикации.

На данный момент специалисты выясняют причины произошедшего. Движение на месте организовано.

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