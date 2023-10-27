Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области

Два человека погибли, ещё четверо пострадали в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit и грузовика Foton Auman на автодороге в Тамбовской области.

Об этом информирует региональная прокуратура.

«В результате ДТП двое мужчин погибли на месте происшествия, ещё четверо пассажиров автомобиля Ford Transit получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали.

Предварительной причиной аварии стало то, что водитель грузовика не справился с управлением.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.