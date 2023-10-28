Грузовик помял микроавтобус с 19 пассажирами на трассе в Удмуртии

Авария с участием грузовика MAN и микроавтобуса Mercedes Benz произошла на 22-м километре автомобильной дороги Ижевск — Воткинск в Удмуртии, сообщает Telegram-канал «ИГГС» со ссылкой на 1-й отдел регионального УГИБДД . В маршрутке находились 19 пассажиров, девять из которых получили травмы различной степени тяжести.

28 октября 2023 года, около 14 часов 30 минут на 22-м км автомобильной дороги Ижевск — Воткинск ( рядом с п. Италмас) Завьяловского района Удмуртии произошло столкновение двух транспортных средств: грузового автомобиля MAN, под управлением мужчины 1977 года рождения и микроавтобуса Mercedes Benz, под управлением мужчины 1995 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об аварии около станции метро «Марксистская» в Москве. ДТП случилось вечером на Таганской улице. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с общественным транспортом. В результате пострадали автомобилист и два пассажира автобуса. Им была оказана помощь на месте.