В Курской области за сутки произошли два смертельных ДТП

26 октября в Курской области зарегистрировали два ДТП со смертельным исходом.

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В 10:35 на 27 километре трассы Р-298 «Курск-Воронеж» столкнулись «Мицубиси», за рулём которого был 28-летний водитель, и «Нива» под управлением 53-летнего водителя. Автомобили двигались навстречу друг другу. От удара 53-летний водитель «Нивы» погиб на месте. 57-летний пассажир, который ехал с ним, позже скончался в больнице.

В 21:15 на 555 километре автодороги М-2 «Крым» в Медвенском районе столкнулись «Шевроле» под управлением 39-летнего водителя и ВАЗ-21053, за рулём которого была 18-летняя девушка. В результате аварии 52-летний пассажир «Шевроле» погиб на месте, второго доставили в больницу. Кроме того, пострадал 20-летний пассажир «пятёрки».