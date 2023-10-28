На Камчатке в ДТП погибли пять человек

"Информация об аварии на 39 км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково в Елизовском муниципальном районе поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы рано утром 28 октября. По оперативным данным, произошло столкновение двух автомобилей Infiniti и Mitsubishi Pajero с последующим возгоранием. К сожалению, пять человек скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.