На Камчатке возбудили уголовное дело из-за ДТП с пятью погибшими

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пятью погибшими в Елизовском районе Камчатского края, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Елизовском районе <…>. Предварительно установлено, что утром 28 октября на 38 км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково в результате столкновения и последовавшего за ним возгорания автомобилей Infiniti и Mitsubishi Pajero погибло 5 человек", - говорится в сообщении.

В рамках расследования будут назначены экспертизы, которые помогут установить обстоятельства аварии. Также будут опрошены свидетели и проведен комплекс мероприятий. Расследование проводится под контролем Елизовской городской прокуратуры.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в соцсетях написал, что это было лобовое столкновение, после которого начался пожар.