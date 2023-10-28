$93.22-0.3498.35-0.39

В Курске пять человек пострадали при столкновении автобуса и фуры

В Курске пять человек, в том числе подросток, пострадали при столкновении автобуса и автомобиля МАН с полуприцепом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Курской области.

В Курске пять человек пострадали при столкновении автобуса и фуры
© РИА Новости

В субботу водитель автобуса, двигаясь по Союзной улице в Курске, столкнулся со стоящей фурой МАН с полуприцепом.

"В результате ДТП травмы получили водитель и четыре пассажира автобуса, среди них несовершеннолетняя 2007 года рождения", - сказали в пресс-службе.

"Действиям участников [ДТП] будет дана правовая оценка", - добавили в управлении.