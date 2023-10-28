При опрокидывании автобуса в кювет в Иваноской области пострадали шесть человек

Автобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Иваново опрокинулся в кювет в Палехском районе Ивановской области, травмы получили шесть человек, сообщило ГУ МЧС по региону.

По словам водителя, в автобусе находился 21 человек. ДТП не нарушило движения по трассе, передает РИА «Новости».

В ГУ МЧС уточнили, что деблокировать никого не пришлось. Спасатели помогли пассажирам выбраться из автобуса. По предварительным данным, пострадали шесть человек, медики оказали им помощь.

В прокуратуре региона добавили, что ДТП произошло около 07.30. Начата проверка исполнения законодательства о пассажирских перевозках и о безопасности дорожного движения.