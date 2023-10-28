В Египте произошло массовое ДТП с 28 погибшими

В Египте произошло крупное ДТП. По предварительным данным, погибли 28 человек, 60 пострадали. Об этом пишет Reuters.

Инцидент произошел в субботу, 28 октября, на трассе между Каиром и Александрией.

По данным агентства, на 132 км трассы у рейсового автобуса произошла утечка масла. Она привела к столкновению и последующему возгоранию нескольких автомобилей.

На место инцидента выехали представители экстренных служб. Пострадавшие экстренно госпитализированы в ближайшие больницы. В общей сложности, были задействованы 20 машин скорой помощи.

Прокуратура начала расследование инцидента.