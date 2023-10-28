На юге Москвы произошла массовая авария, столкнулось минимум шесть машин
На Варшавском шоссе в Москве произошло массовое ДТП, сообщает Telegram-канал «ЧП/Москва» и публикует видеозапись последствий инцидента.
На кадрах видно, что на перекрестке столкнулись минимум шесть автомобилей. Это внедорожник Porsche красного цвета, грузовик «Газель» с автовышкой, универсал Opel, такси Kia Optima, а также белый седан Mercedes-Benz и Mazda темного цвета. О причинах ДТП и наличии пострадавших не сообщается.
У Mercedes-Benz сильно повреждена передняя часть, у Porsche разбит багажный отсек слева.
До этого в Сочи водитель самосвала не справился с управлением и опрокинулся, грузовик при этом врезался в забор частного дома и повредил газовую трубу.
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