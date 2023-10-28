В Башкирии в ДТП пострадали пять человек

"Авария произошла после полудня на 7-м км автодороги Дюртюли - Груздевка. По имеющимся данным, столкнулись Kia Sportage под управлением 20-летнего местного жителя и встречный Hyundai Solaris, за рулем которого находился 59-летний мужчина", - говорится в сообщении.