В Оренбургской области при столкновении грузовика и легковушки погибли три человека

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе М-5 в Оренбургской области. Погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня около 15:40 на 1 231-м км автодороги М-5 "Урал" в Северном районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем. От удара легковой автомобиль загорелся. В результате ДТП погибли три человека", - говорится в сообщении.