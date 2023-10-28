Двухмесячный ребёнок пострадал в ДТП в Тюмени

На Широтной улице в Тюмени произошло ДТП, в результате которого пострадал двухмесячный ребёнок.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

«Предварительно, 37-летняя водитель Ford при перестроении не уступила дорогу автомобилю Lada, которым управлял 22-летний молодой человек. В результате аварии пострадала двухмесячная пассажирка автомобиля Ford», — рассказали в пресс-службе.

Ребёнка перевозили в автолюльке. У девочки травма головы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.