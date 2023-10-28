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В Саратовской области пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля

Пять человек получили травмы в результате опрокидывания автомобиля в Краснокутском районе Саратовской области. Их доставили в больницу, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

В Саратовской области пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля
© РИА Новости

"По предварительным данным, в 13:10 (12:10 мск) вблизи села Ждановка мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, в пути следования допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и четыре пассажира доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.