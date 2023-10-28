В Саратовской области пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля

"По предварительным данным, в 13:10 (12:10 мск) вблизи села Ждановка мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, в пути следования допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и четыре пассажира доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.