В Тюмени в аварии пострадал двухмесячный ребенок

«В Тюмени на улице Широтной, 32/3 столкнулись LADA Granta и Ford. Предварительно, 37-летняя водитель Ford при перестроении не уступила дорогу автомобилю LADA, которым управлял 22-летний молодой человек. В результате аварии пострадала двухмесячная пассажирка автомобиля Ford», — сообщили в пресс-службе ведомства.