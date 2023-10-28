В Тюмени в аварии пострадал двухмесячный ребенок
В Тюмени на улице Широтной 37-летняя водитель не уступила дорогу автомобилю. В результате ДТП пострадал двухмесячный ребенок. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона.
«В Тюмени на улице Широтной, 32/3 столкнулись LADA Granta и Ford. Предварительно, 37-летняя водитель Ford при перестроении не уступила дорогу автомобилю LADA, которым управлял 22-летний молодой человек. В результате аварии пострадала двухмесячная пассажирка автомобиля Ford», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам пресс-службы, ребенок перевозился в автолюльке. У девочки травма головы. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.