В Севастополе в ДТП с двумя маршрутками пострадали более 10 человек

"Сегодня в 20:40 48-летний водитель маршрутного автобуса Mercedes, двигаясь по улице Меньшикова в сторону проспекта Октябрьской Революции, в районе дома №44 по улице Руднева совершил наезд на стоящий впереди маршрутный автобус "Богдан", в котором также находились пассажиры", - говорится в сообщении.